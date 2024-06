EMi mustast hobusest sai kergemat sorti soosik

Usk kandunud kaugele

«Meil on korralik meeskond, kes suutis ka 2021. aasta EMil kaheksandikfinaali jõuda, ent seal tuli lisaajal Itaalia paremust tunnistada. Praegu on Rangnick midagi imelist teinud ja nad veelgi paremat jalgpalli mängima pannud. On küllalt pöörane mõelda, et võitsime selle raske alagrupi. Nüüd jääb ainult vaadata, kui kaua see võitmine kestab. See on ka fännidele uus kogemus, millega kaasneb imeline tunne,» lisas samuti Austriale Saksamaal pöialt hoidev Dietmar.

Austria kapten Marcel Sabitzer. Foto: CHINE NOUVELLE/SIPA/Scanpix

Kui heita pilk taaskord statistikasse, siis on Rangnicki periood Austria koondise juures olnud tõesti edukas. Tema ametiajal on peetud 26 kohtumist, millest 16 lõppenud võidukalt ja sisse tulnud ainult kuus kaotust. Kui jätta välja tema esimesed mängud, siis on tunnistatud ainult Belgia ja Prantsusmaa paremust. Seejuures said ka Eesti koondislased tunda 2023. aastal austerlaste uut stiili, kui kahel korral tuli vastastele vastavalt 1:2 ja 0:2 alla vanduda. Suurematest vastastest on jagu saadud nii Saksamaast, Türgist, Rootsist kui ka nüüd EMil Poolast ja Hollandist. Kõik need meeskonnad kuuluvad Euroopa kõige teravamasse tippu.

Nüüd, kus Austria jõudis D-alagrupi esikohaga kaheksandikfinaali, on kasvanud lisaks fännide ootustele ka mängijate väljavaated. Kuigi suurte sõnadega veel midagi välja ei öelda, aga hoiakust võib kahtlemata seda välja lugeda.

«Tõenäosused alagrupiturniiril polnud just meie kasuks, aga suutsime teha esimese sammu sellest nelikus esikoha noppimisega. Eks praegu on veel liiga vara rääkida selle suve muinasjutust. Samas on meil kahtlemata kvaliteeti, et alistada ükskõik millise vastase siin EMil,» tõdes enesekindel Austria koondise kapten Sabitzer.

Kaheksandikfinaalis kohtub Austria 2. juulil Leipzigis peetavas vastasseisus F-alagrupis teise koha saanud meeskonnaga. Postimehe trükkiminekuks polnud vastane veel selgunud, ent potentsiaalselt ootab neid ees Türgi, Tšehhi või Gruusia. Kõikide nende tiimide vastu on austerlased kindlad soosikud.