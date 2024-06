Jalgpallikoondis lõi Gruusias käima viimase 30 aasta suurima peo

Rekordimees Mikautadze

Hispaania püsib tänaseni võitude lainel. Sellele Gruusia aga vahetult pärast Portugali alistamist ei mõelnud, vaid nautis hetke. «Me kirjutasime täna ajalugu ja saime hakkama võimatuga. Mul on hea meel, et sain sellest mängust osa. Täna on Gruusia käsiteldamatult rõõmus. Mul hea meel sellist kodumaad näha,» ütles koondise kapten, 36-aastane kaitsja Guram Kashia.

Pole kahtlust, et koondise imeline sõit on pälvinud Euroopa klubide tähelepanu. Mikautadze on esimene mängija kaheksa aasta jooksul, kes on EM-debüüdil löönud esimeses kolmes mängus värava. Viimati sai sellega 2016. aastal hakkama Walesi poolkaitsja Gareth Bale.

Mikautadze kuulub praegu Prantsusmaa esiliigasse langenud Metzi ridadesse, kuid on siililegi selge, et sellise tasemega mängija koht on tippliigas. Temast on esialgu huvitatud mitmed Prantsusmaa tippklubid, eesotsas Monacoga.

Prantsusmaal sündinud ja üles kasvanud Mikautadze võinuks esindada ka Prantsusmaa koondist, kuid 2021. aastal kutsus Gruusia peatreener Willy Sagnol ta esmakordselt koondisesse. Ning otsus oli langetatud.

Neli aastat muutuste tuules

Praegu aga keegi tulevastest lepingutest ei mõtle. Mikautadze kinnitas, et pühapäeval antakse Hispaania vastu kõva lahing. «Tahan väga tänada meie fänne. Me anname kõik, et oma poolehoidjaid rõõmsaks teha. Me ei peatu. Teeme kõik endast oleneva, et Hispaaniat võita.»