Kes on selle mängu soosik?

Siililegi selge, et selles mängus on favoriidikoorem Saksamaa õlgadel. Die Mannschaft pole oma mootorit veel üdini õlitatult käima saanud, kuid naaberriigi Taani koondisega ei tohiks neil probleeme tekkida.

Samas, praegune EM on näidanud, et üllatusteks tasub valmis olla. Opta superarvuti andmeil pole võitjas kahtlust. Saksamaa võiduprotsent on 57,9, Taanil aga 18,8. Taanlased pole aga ühtegi mängu kaotanud ning alagrupis said nad kolm viiki.

Saksamaa on kolmekordne Euroopa- ja neljakordne maailmameister, kuid viimane tiitel jääb kümne aasta taha. Arvestades, et nad sattusid tänavu EMil n-ö lihtsamasse tabelipoolde, siis on Saksa meedia pannud oma koondisele suured ootused jõudmaks 14. juulil Berliinis toimuvasse finaali.

Kui suure tõenäosusega Saksamaa võitjana kohtumiselt lahkub? Leia tõenäosused SIIT.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Alagrupimängudes pidid lõivu maksma mõlemad meeskonnad, seda hoiatuskaarte saanud meeste arvelt. Saksamaad ei saa kaheksandikfinaalis aidata Saksamaa meisterklubi Leverkuseni Bayeri kaitsja Jonathan Tah, kes seni on kuulunud kõigis mängudes algrivistusse.

Kahtluse all on Saksa koondislase Antonio Rudigeri alustamine, sest ta tegi viimases kohtumises viga sääremarjale. Taani koondise eest peab mängu vahele jätma poolkaitsja Morten Hjulmand, kes on löönud ühe Taani kahest väravast sel EMil.

Kes on kõige tõenäolisemad väravalööjad selles kohtumises?