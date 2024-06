Šveitsi koondise treener Yakin: tahame Itaaliaga võidelda ja neid üllatada

«Meil oli aega penalteid harjutada. Kõigil oli võimalus sooritada 11 meetri pealt lööke ning tegime endale ka mõned märkmed. Kuid loomulikult pole see sama, mis pingelises olukorras, pinge all penalti löömine. Meil on varasemate turniiride mängujärgsete penaltite kogemus, kuid loodame, et mäng lõpeb mänguaja jooksul. See lõpeb meie võiduga,» ütles treener.

«Nägime kõvasti vaeva, et siia jõuda. Oleme mänginud huvitavaid matše. Võitleme hea meelega Itaaliaga. Ma arvan, et me mängime nendega avatult. Ma ei taha vastata küsimusele, kes on favoriit. Me teame nende taktikat, temperamenti ja oleme teadlikud nende oskustest. See saab olema eriline matš.»

«Itaalia on taktikalise jalgpalli kodu ja mulle väga meeldib, mida nad teevad. Me valmistume kõikvõimalikeks olukordadeks, kuid meie jaoks on kõige olulisem minu plaanist kinni pidada. Me tahame kontrollida, mida vastane teeb ja neid lõpuks üllatada,» vahendab UEFA ametlik veebisait Yakini sõnu.

EMi 1/8-finaali matš Šveitsi ja Itaalia rahvusmeeskondade vahel leiab aset laupäeva õhtul kell 19. Postimees vahendab matši otseblogis.