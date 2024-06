BLOGI Inglismaa elas ehmatuse üle ja võitis Slovakkiat lisaajal

Slovakkia puhul ei saa üle ega ümber vaadata klubileiba Tšehhis Praha Slavias teenivast ründajast Ivan Schranzist, kes on EMil löönud kaks väravat. Lisaks talle on väravavõrku sahistanud Ondrej Duda.

Kui tõenäoliselt jõuab sihile Kane? Või Schranz? Leia tõenäosused SIIT.

Mida ütlesid asjaosalised enne mängu?

Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate: «Slovakkia pressib kõrgelt, nad kaitsevad agressiivselt, aga peame leidma viisi, kuidas nende pressi murda. Me ei tulnud EMile selleks, et lihtsalt alagrupiturniirilt edasi pääseda, kuna meie eesmärk on turniir võita ning peame mängima piisavalt heal tasemel, et Slovakkia näol alistada väga-väga tugev vastane.»

Slovakkia kapten ja keskkaitsja Milan Škriniar: «Peame mängima oma mängu. Me kõik arvame, et suudame Inglismaad üllatada, sest meil on selleks vajalikud relvad. Muidugi, individuaalselt on nende mehed meist paremad, aga meeskondlikult oleme võimelised neid alistama. Oleme tiimina parem, lisaks on neil lasuv pinge palju rusuvam ja seegi võib meid aidata.»

Millist minekut ja mängupilti on seni EMil näidatud?

Inglismaa võitis küll oma alagrupi, aga kodumaa meedia ja fännid on jälle peale pannud selle plaadi, et Southgate ei kõlba kuhugi ning kuidas küll on võimalik, et nõnda heade palluritega meeskond mängib nõnda igavat jalgpalli.