Itaalia on pärast EMil saadud kaotust raevukas: «Ajaloo halvim meeskond»

«See teeb haiget. See on tõesti väga valus. Vabandame kõigi itaallaste ees. Me vedasime täna alt ja Šveits vääris oma võitu,» ütles väravavaht Gigi Donnarumma intervjuus avalik-õiguslikule ringhäälingule Rai.

Itaalia meedia rõhutas Itaalia viletsust, kuid tuletas ka meelde, et palju šveitslasi mängib ka Serie A-s professionaalselt.

«Ma ei arva, et see on skandaalne tulemus,» sõnas Spalletti. «Mina valisin mängijad, seega on vastutus minul. Ma räägin Gabriele Gravinaga, kes on Itaalia Jalgpalliföderatsiooni president, ja tõenäoliselt te kuulete sellest,» lõpetas ta.