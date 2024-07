OTSEBLOGI Kas Belgia suudab Prantsusmaad üllatada?

Kes on selle mängu soosik?

Prantsusmaa. Nende alagrupiturniir polnud küll ideaalne, aga Didier Deschampsi hoolealused näitasid korralikku vutti ning tõestasid, et nad on EMi üks soosikuid. Kui vaid õnnestuks väravavõimalusi paremini realiseerida...

Belgia kuldsest põlvkonnast on koondisesse alles jäänud vaid mõni mees ning kuigi Kevin De Bruyne on maailma üks paremaid poolkaitsjaid, pole tema kõrval piisava kvaliteediga mehi, et suurturniiridel saavutada suurt edu.