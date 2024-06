Inglismaa kapten jagab oma ootusi EMi 1/8-finaali mängule Slovakkiaga

«Me teame, millist ohtu nad kujutavad ja kuidas nad tahavad mängida. Olen kindel, et nad lähevad väljakule ja püüdlevad võidu poole, nagu meiegi. Neil on mõned suurepärased mängijad. Neile meeldib suure intensiivsusega pressida ja seeläbi vastase elu raskeks teha. Neile meeldib sööta ja mängu keskvälja kaudu juhtida. Oleme võimelised saavutama soovitud tulemuse, kuid teame, et selle saavutamiseks peame olema oma parimad,» sõnas kapten.