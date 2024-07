BLOGI Holland tegi oma EMi parima mängu ja on veerandfinaalis!

Enne kohtumist:

Kes on selle mängu soosik?

Holland. Ühest küljest on neil palju individuaalselt väga heal tasemel mehi, teisalt pole Rumeenial nõnda palju kvaliteeti, nagu näiteks Austrial, et hollandlasi pidevalt kõrgelt pressida ja neid seeläbi eksima sundida.

Fakt on ka see, et Holland pole end seni näidanud parimast küljest, mis võiks anda Rumeeniale võimaluse. Kuigi nende alagrupiturniir oli tulemuste mõttes tipp-topp, oli mängupilt aga nii ja naa.

Rumeenia alistamiseks võib Hollandil piisata ühe-kahe mängija säravast individuaalsest sooritusest. Neil on see kvaliteet olemas, aga Rumeenial mitte.

Kui suure tõenäosusega võidab mängu Holland? Leia tõenäosused SIIT.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Rumeenial pole mängukeelu tõttu vasakkaitsjat Nicușor Bancut. Kohalik meedia arvab, et tema asemel lülitatakse algkoosseisu Deian Sorescu.

Hollandil on kõik mehed rivis.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Hollandi särgis on kõige tulemuslikumat minekut näidanud ääreründaja Cody Gakpo, kelle arvel on kaks tabamust. Ohtlik on ka Memphis Depay, kes pole lihtsalt kesktormaja, vaid mängib suurt rolli Hollandi standardolukordade lahendamises ning võib vabalt olla ka penaltilööja.