Itaalia koondise ja peatreeneri vahel toimusid EMil erimeelsused

Allika sõnul jagunes meeskond kaheks. Mõned koondislased süüdistasid Spallettit meeskonna ebapiisavas turniiriks ettevalmistamises ja arvasid, et mängustiilis napib intensiivsust. Mõned mängijad olid poolkaitsja Nicolo Fagioli väljakutsumise vastu, kuna ta kaasas Newcastle Unitedi mängija Sandro Tonali kihlveoskandaali.

Samuti teatatakse, et mängijaid šokeeris see, et Luciano muutis taktikat ja koosseisu kaks tundi enne alagrupi kolmanda ringi kohtumist Horvaatiaga, mis lõppes seisuga 1:1. Mõned mängijad tundsid end algkoosseisust tõrjutuna.