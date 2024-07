Lepime kokku: penaltiseeria pole loterii või mündivise

Ronaldo puhkes taas nutma, aga sel korral õnnest. «Isegi tugevaimatel inimestel on halbu päevi. Vajusin põhja hetkel, kui tiim mind enim vajas,» nentis ta matši järel. «Lõpuks sai kurbusest rõõm. Selles peitubki jalgpalli võlu. Seletamatutes momentides. Tunnen korraga kurbust ja rõõmu.»

Töö, töö, töö

Ka Costa tõttas kiiresti legendi kaitsele. «Teame kõik, et Ronaldo on suurim töörabaja. Mõistan kui löödud ta võis olla, sest ta panustab kogu oma aja meeskonda. Suur rõõm ja au on temaga ühte võistkonda kuuluda,» pajatas päevakangelane.