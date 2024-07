Vaata, kes kohtub jalgpalli EMi veerandfinaalis kellega

Inglasi on väga palju kritiseeritud ääretult turvalise mängustiili tõttu. Samas on peatreener Gareth Southgate näidanud end pragmaatikuna, kelle eesmärk on EMil jõuda võimalikult kaugele. Pealegi, keda huvitab, kui Inglismaa tuleb koleda vutiga Euroopa meistriks? Tulemus on spordis see kõige olulisem!

Šveits on teinud väga ilusa turniiri. Neil pole küll ühtegi vutimaailma superstaari, aga tänu võistkondlikule tegutsemisele pole EMil kaotatud ühtegi mängu, teiste hulgas on vastu saadud ka Saksamaale ja Itaaliale. Kui inglased olid juba Slovakkia vastu raskustes, siis Šveits on märksa kvaliteetsem vastane.

Holland vs. Türgi – 6. juulil kell 22

Holland oli alagrupiturniiril kõike muud kui veenev, aga kaheksandikfinaalis alistati Rumeenia 3:0 ning seis võinuks olla kindlamgi. Nad tekitasid väga palju võimalusi, kontrollisid keskvälja ega lubanud Rumeeniale ühtegi sajaprotsendilist šanssi. Ehk said Ronald Koemani hoolealused selle kohtumisega oma mängumootori nurruma?

Kui nii on, läheb Türgil raskeks. Samas näitasid nad kaheksandikfinaalis Austria vastu väga küpset ja distsiplineeritud mängu, ehkki kaks põhimeest jäid mängukeelu tõttu eemale. Eriti heal tasemel olid türklaste nurgalöögid, millest löödi kaks väravat. Arda Güleri vasak jalg on tõesti maagiline!

Selge on see, et Türgi on rünnakul väga ohtlik. Nende kaitse on EMil tekitanud küsimärke ja lustival Hollandil on kvaliteeti, et seda ära kasutada.