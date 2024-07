Tugev identiteet teeb Hispaania koondisest EMi ühe suurema soosiku

Hispaania koondise mängud tänavusel EM-finaalturniiril

Alagrupis:

Hispaania – Horvaatia 3:0

Hispaania – Itaalia 1:0

Hispaania – Albaania 1:0

1/8-finaalis:

Hispaania – Gruusia 4:1

Veerandfinaalis kohtub Hispaania Saksamaaga

🇬🇪 Don’t cry because it’s over, smile because it happened.



The Georgian fans chanting ‘thank you’ to their players after they were knocked out of Euro 2024 by Spain tonight.



But for a while, they had us dreaming 🥹



pic.twitter.com/IPwTJKZ0xv