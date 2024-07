OTSEBLOGI Portugal ja Prantsusmaa selgitavad poolfinalisti penaltiseerias, Mbappe pingil

Enne kohtumist:

Kes on selle mängu soosik?

Prantsusmaa, kuigi nad on veerandfinaali jõudnud nii, et on ise löönud vaid ühe värava. Sedagi penaltist Poola vastu, kelle lootused alagrupist edasi jõuda kustusid juba kahe esimese kohtumisega. Gallia kukkede ülejäänud kaks tabamust olid omaväravad.

Kui Prantsusmaad saab kiita kivikõva kaitse ja võimaluste loomise eest, siis nende löögisihik on ilmselgelt olnud paigast ära. Portugali vastu ei saa võimaluste raiskamist enam lubada.

Kui suure tõenäosusega võidab mängu Prantsusmaa? Leia tõenäosused SIIT.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Portugalil on kõik mehed rivis.

Prantsusmaa ei saa mängukeelu tõttu kasutada poolkaitsjat Adrien Rabiot'd, kelle asemel võiks võimaluse saada Eduardo Camavinga. Või ääreründaja Ousmane Dembélé, kui peatreener Didier Deschamps soovib naasta 4-2-3-1 asetuse juurde.

Sealse meedia sõnul peaks aga minema nii, et võimaluse saab Camavinga.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Arvestades, et Prantsusmaa mängijatest on jala valgeks saanud vaid Kylian Mbappé ja ta on edurivis nende parim mees, tuleb otsa vaadata just talle.

Portugal on ise löönud kolm väravat, aga kummalisel kombel pole tabamust kirja saanud nende au ja uhkus Cristiano Ronaldo. Kõva närvikavaga mehel on võimalus nüüd tõestada, et ta suudab tippjalgpallis endiselt mänge muuta!