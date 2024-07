Enne kohtumist:

Kes on selle mängu soosik?

Kõlab küll klišeena, aga võimalused on võrdsed.

Inglasi on väga palju kritiseeritud ääretult turvalise mängustiili tõttu. Samas on peatreener Gareth Southgate näidanud end pragmaatikuna, kelle eesmärk on EMil jõuda võimalikult kaugele. Pealegi, keda huvitab, kui Inglismaa tuleb koleda vutiga Euroopa meistriks? Tulemus on spordis see kõige olulisem!

Šveits on teinud väga ilusa turniiri. Neil pole küll ühtegi vutimaailma superstaari, aga tänu võistkondlikule tegutsemisele pole EMil kaotatud ühtegi mängu, teiste hulgas on vastu saadud ka Saksamaale ja Itaaliale. Kui inglased olid juba Slovakkia vastu raskustes, siis Šveits on märksa kvaliteetsem vastane.

Kui suure tõenäosusega võidab mängu Šveits? Leia tõenäosused SIIT.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Inglismaal on mängukeelu tõttu audis keskkaitsja Marc Guehi. Väga suure tõenäosusega asendab teda Ezri Konsa ning Inglismaa peaks mängima kolmemehelise kaitseliiniga, mida toetab vasakul Bukayo Saka ja paremal Trent Alexander-Arnold. Võib-olla pallib Saka asemel vigastusest paranenud Luke Shaw, kuid et ta pole EMil teeninud veel sekunditki, tundub vasakkaitsja riskantne valik.

Šveitsil on kõik mehed rivis. Tagasi on kaheksandikfinaali mängukeelu tõttu vahele jätnud põhiparemkaitsja Silvan Widmer.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?