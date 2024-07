Türgil küll sellist väravamasinat pole, aga Güler on nii hea vasaku jalaga mängija, et temalt tasub tabamust oodata küll. Pealegi on ta palju palliga ning seda just vastase kolmandikul.

Mida ütlevad asjaosalised enne mängu?

Millist minekut ja mängupilti on seni EMil näidatud?

Selge on see, et Türgi edu võti on rünnak. Kui seal tulevad asjad välja, kujutavad nad kõigile ohtu. Samamoodi on klaar, et Vincenzo Montella hoolealuste nõrkuseks on kaitse. Austria vastu oldi selles faasis küll tublid, aga austerlaste ainus idee oli pall karistusalasse tsenderdada ja loota, et nende ründaja alistab duellis türklase. Kui Holland on rünnakul mitmekülgsem, võib Türgi kaitses käriseda.