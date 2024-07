Saksamaa peatreener saamata penaltist: 50 robotit toob meile kohvi, nii et tehisintellekt peaks ka vaatama, kuhu löögid lähevad

Lisaaja lõpus löödud värava tõttu 1:2 kaotanud Saksamaa koondise peatreener Julian Nagelsmann polnud mõistagi selle otsusega rahul. Ta märkis, et asjaolu, et pall tabas kätt, mõjutas mängu käiku oluliselt, sest see lendas tugevast löögist värava suunas, ning kohtunik pidanuks seda arvesse võtma. Ta lisas, et tänapäevane tehnoloogia saanuks aidata vastu võtta õige otsuse.

«Ma ei taha sellest olukorrast liiga palju rääkida, aga oleks tore, kui hinnataks kõiki asjaolusid. Kui keegi lööb palli tribüünide suunas ja see tabab kätt, pole see kunagi penalti, aga kui pall selgelt lendab värava suunas ja tabab kätt, ei saa rääkida tahtmatust [käega mängimisest],» vahendas Nagelsmanni pressikonverentsil räägitut ESPN.

Ta jätkas: «Peab vaatama, kuhu löök on suunatud. Meil on 50 robotit, kes toovad meile kohvi, nii et tehisintellekt peaks ka vaatama, kuhu löögid lähevad. See on üsna lihtne. Peaksime tõesti hindama, kuhu löök läheb. Aga see pole ainus meie kaotuse põhjus.»