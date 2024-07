Vaata, kes ja millal kohtuvad jalgpalli EMi poolfinaalides

Hispaania – Prantsusmaa (9. juuli, kell 22)

Mõlemad kuulusid juba turniiri eel soosikute sekka, ent nende teekonnad on kulgenud pigem vastandlikult.

Hispaania on mänginud materjalile omaselt ilusat ründavat jalgpalli. Võidetud on kõik viis senist matši, löödud 11 väravat. Veerandfinaalis lisaajal Saksamaa alistamisega tõestati, et eelnev edu polnud kuidagi juhuslik.

Prantsusmaal on löögijõudu vähemalt sama palju. Ent nende viiest kohtumisest kaks on lõppenud viigiga. Lisaks pole ise veel mängust skooritud, kolmest tabamusest (normaal- ja lisaaegadel) kaks on vastased löönud oma võrku, ühe lisas Kylian Mbappe penaltist.

Peatreeneri Didier Deschampsi plaan on olnud pragmaatiline, aga mitte esteetiliselt ilus. Samas tehakse kivikõva kaitsega kindlasti hispaanlaste elu keeruliseks.

Inglismaa – Holland (10. juuli, kell 22)

Inglased on saanud kogu turniiri vältel kõvasti kriitikat. Eelkõige on tule all olnud pealik Gareth Southgate'i mänguplaan. Paralleele võiks tõmmata prantslastega: ka neil leidub kõvasti ründetalenti, aga lähenetakse väga konservatiivselt.

Sellele vaatamata on taas nelja parema hulka välja purjetatud. Vaimujõudu näitab tõik, et play-off'i mõlemas senises matšis tuldi välja kaotusseisust, Šveits alistati penaltiseerias.

Sarnaselt esimesele paarile kohtuvad pigem vastandlikud satsid. Hollandlased ründavad julgelt, viie mänguga on skooritud üheksal korral. Veerandfinaalis alistati Türgi 2:1. Nad panevad Inglismaa soliidse kaitse kahtlemata proovile.

EMi finaal toimub 14. juulil kell 22.