BLOGI Inglismaa alistas hilise võiduväravaga Hollandi ning pääses EMi finaali!

Inglismaa koondise eest on nii Jude Bellinghamil kui ka Harry Kane 'il ette näidata kaks väravat, korra on vastaste väravavõrku suutnud sahistada ka nende ründeliini kolmas liige Bukayo Saka.

Mida ütlevad asjaosalised enne mängu?

Hollandi peatreener Ronald Koeman : «See on kogu meie riigi jaoks midagi äärmiselt erilist. Oleme väikeriik, kuid mängime nüüd poolfinaalis koos Inglismaa, Prantsusmaa ja Hispaaniaga. Oleme juba enda üle uhked! Meil tuli [veerandfinaalis Türgiga] küll kannatada, kuid see edu ja võimalus mängida nüüd poolfinaalis, oli kõike seda väärt.»

Inglismaa peatreener Gareth Southgate: «Meie esimeseks eesmärgiks on alati mängida palliga, kuid väljakul on teatavasti ka vastased, kes sind takistavad. Meie meeskond on olnud kohe algusest peale üüratu surve all, kuid on esinenud hästi. Siiani pole meil küll õnnestunud palju väravaid lüüa, kuid viimases kolmes kohtumises tuli meile vastu ka viiene kaitseliin. Oleme viimase nelja turniiri jooksul juba kolmandat korda poolfinaalis, kuid mõistagi ei taha me sellega piirduda.»