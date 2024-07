BLOGI Hispaania alistas 2:1 Prantsusmaa ning jõudis EMi finaali!

Kui tõenäoliselt jõuab sihile Olmo? Või Mbappé? Leia tõenäosused SIIT.

Mida ütlevad asjaosalised enne mängu?

Prantsusmaa ründaja Randal Kolo Muani: «Me ei löö palju väravaid, aga võimalusi suudame küll tekitada. Peame lihtsalt olema šanssidega hoolsamad. EMi parematel väravaküttidel on kolm tabamust, lisaks on löödud palju omaväravaid. Me pole ainsad, kes on võimaluste vormistamisega hädas.»

Hispaania peatreener Luis de la Fuente: «Mbappé, Ousmane Dembélé ja Bradley Barcola on mängijad, kes võivad kaitsemängija sõlme keerata. Peame need mehed peatama, kui nad on palliga. Ja kui saame mänguvahendi enda kätte, üritame nende nõrkuseid ära kasutada. Võib-olla on selleks just Prantsusmaa ründajate töö kaitsefaasis.»

Millist minekut ja mängupilti on seni EMil näidatud?

Mõlemad kuulusid juba turniiri eel soosikute sekka, ent nende teekonnad on kulgenud pigem vastandlikult.

Hispaania on mänginud materjalile omaselt ilusat ründavat jalgpalli. Võidetud on kõik viis senist matši, löödud 11 väravat. Veerandfinaalis lisaajal Saksamaa alistamisega tõestati, et eelnev edu polnud kuidagi juhuslik.

Prantsusmaal on löögijõudu vähemalt sama palju. Ent nende viiest kohtumisest kaks on lõppenud viigiga. Lisaks pole ise veel mängust skooritud, kolmest tabamusest (normaal- ja lisaaegadel) kaks on vastased löönud oma võrku, ühe lisas Mbappé penaltist.

Peatreener Didier Deschampsi plaan on olnud pragmaatiline, aga mitte esteetiliselt ilus. Samas tehakse kivikõva kaitsega kindlasti hispaanlaste elu keeruliseks.

Statistikanopped Mitte ükski koondis pole EMil võitnud kuut mängu järjest. Hispaanial on võimalus teha ajalugu.

Hispaania on alates 2023. aastast võitnud 19 mängust 15. Nende selle aja võiduprotsent on Euroopa parim.

Hispaania ääreründaja Lamine Yamal on sel EMil andnud kolm resultatiivset söötu. Neli tähistaks hispaanlaste EM-rekordit.

Prantsusmaa jahib oma neljandat, Hispaania viiendat EM-finaali.

Prantsusmaa on esimene koondis alates 1980. aastast, kes on teinud vähemalt 50 pealelööki, arvestamata penalteid, aga pole löönud ühtegi väravat.

Prantsusmaa puurivahi Mike Maignani tõrjeprotsent on 94.