Üle 300 000 Saksa fänni nõuab EMi veerandfinaali uuesti mängimist

Mikel Merino 119. minuti tabamus saatis Hispaania EMi poolfinaali. Enne võiduväravat oli olukord hispaanlaste karistusalas, kus sakslase Jamal Musiala löök tabas Hispaania kaitsemängija Marc Cucurella kätt, kuid peakohtunik Anthony Taylor jättis võõrustajariigile penalti määratama. See olukord tekitas palju poleemikat.

Üks Saksamaa fänn Julien algatas petitsiooni, milles nõuab veerandfinaali uuesti mängimist, kuna mängu kohtunik Anthony Taylor polnud tema sõnul oma ülesannete kõrgusel. Rohkem kui 300 000 inimest on kirjutanud petitsioonile alla. Vaatamata sellele on väga ebatõenäoline, et UEFA seda petitsiooni tõsiselt võtab.