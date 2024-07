Prantsusmaa mäng on igav? Deschamps: ärge siis vaadake!

Turniiri eel ühel tiitlipretendendiks peetud Prantsusmaa on jõudnud EMil küll poolfinaali, kuid seda äärmiselt omapärasel viisil. Nimelt pole nad viie kohtumise (või 480 minuti) jooksul ise mängust löönud veel ühtegi väravat: kaks korda on tabamused tulnud vastaste omaväravatena ning korra realiseeris Kylian Mbappé penalti.

Ta jätkas: «See ongi eriline EM. Turniir on kõikidele väga raske ja lüüaksegi vähem väravaid. Võib-olla pole asjalood nii, nagu varem, kuid meil on endiselt olemas see kirg, et Prantsusmaa mehi ja naisi oma tulemustega rõõmustada, eriti pärast rasket perioodi meie kodumaal. See, kui rootslastel on seetõttu aga igav, mind ülemäära palju ei häiri.»