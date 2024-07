Omade vihaobjektiks olev Hispaania kapten: see jätkuks ka siis, kui EM-tiitli nimel käe otsast lõikaksin

31-aastane ründaja pole nimelt Hispaania koondise fännide seas ülemäära armastatud ning turniiri käigus on tema suunas pillutav verbaalne viha aina kasvanud.

Viimaseks piisaks Morata karikasse oli Saksamaa veerandfinaalile järgnenud kuulujutt, justkui valanuks ta pärast kollase kaardi saamist pingil pisaraid, kuna see tähendanuks tema jaoks poolfinaalist kõrvale jäämist.

Kuigi hiljem see kaart tühistati, kirjutas ka selle peale osa vutisõpru ühismeediasse: loodetavasti jäetakse see ikkagi jõusse, sest me mängime temata paremini.

Poolfinaali eel andis Morata intervjuu Hispaania suuruselt teisele päevalehele El Mundole, kus vihateemat puudutas. Ausalt ja südamest.

«See jutt, mida inimesed räägivad, et ma nutsin platsi kõrval justkui selle pärast, et sain kollase kaardi – mis jama see selline on! Ma nutsin sellepärast, et mu kodumaa, mille kapten ma olen, oli äsja jõudnud EMil poolfinaali. Ma ei suudaks ealeski kritiseerida kedagi, kes sellise asja pärast nutab. Kuid mind kritiseeritaks isegi siis, kui ma lõikaksin EM-tiitli nimel enda käe otsast ära,» põrutas ta.

Aastatepikkune vihavaen on Moratat mõjutanud koguni nii palju, et ta kaalub isegi koondisekarjääri lõpetamist: «Üritan seda turniiri nautida, sest need võivad olla mu viimased mängud koondise särgis. Eks ole näha, mis tulevik toob. Kõik võimalused on laual, kuid ma ei taha sellest veel liiga palju rääkida – aga see on üks variant.

Minu jaoks on keeruline lihtsalt Hispaanias õnnelik olla. Parku nii on, et ma olen väljaspool Hispaaniat õnnelikum. Olen seda varemgi korduvalt öelnud, sest seal inimesed austavad mind. Hispaanias ei austata aga kedagi ega midagi», sõnas 78-kordne internatsionaal.