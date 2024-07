Prantsusmaa peatreener: mu mängijad polnud EMiks 100 protsenti, kuid jõudsime siiski poolfinaali

«Ma ei soovi vastutust kellegi teise õlgadele lükata, see on täielikult minu,» sõnas juhendaja esimese asjane mängujärgsel pressikonverentsil, kui talt hoolealuste, eesotsas staaride Kylian Mbappé ja Antoine Griezmanniga, kahvatu etteaste kohta uuriti.

Ent pärast seda selgitas juhendaja: «Nende hooaja lõpp oli väga-väga raske ning Kylianil oli ka trauma (katkine nina – K.J.). Olgugi, et me jõudsime oma praeguse kvaliteedi pealt poolfinaali, siis Hispaania vastu tulnuks meil näidata oma parimat mängu. Seda me aga ei teinud. Ma ei hakka mingeid vabandusi otsima, kuid EMiks ettevalmistust alustades polnud meil ka Adrien [Rabiot'd] ja Aurélien [Tchouaméni'd]

Üritasime läbi ajada võimalikult efektiivselt, kuid viimane samm osutus natukene liiga kõrgeks. Olgugi, et meil õnnestus lüüa kohtumises esimene värav, siis pärast seda pöörati kõik nelja minutiga pea peale. Hispaania kontrollis mängu paremini. Me ei suutnud oma mängu neile peale suruda ega olnud piisavalt efektiivsed. Me üritasime küll lõpuni, kuid mu mängijad polnud eri põhjustel selleks turniiriks ka 100 protsenti terved.»

Deschampsi viidatud Kolo Muani poolfinaali avavärav oli ühtlasi prantslaste esimene mängust löödud värav EMil: varem olid nad skoorinud penaltist (1) ja omaväravatest (2). Värva(te)põua kohta ütles Descahmps aga järgnevat.

«Ma ei hakka siin teiste inimeste kriitikat kommenteerima. Siin pole tegelikult mingit probleemi, vaid puhas fakt. Ma pole kordagi eitanud seda, et me polnud rünnakul kõige efektiivsemad. Aga meil tuligi oma mängu kohandada, muutuda efektiivsemaks ja jätkata. Jõudsime siiski poolfinaali ja kõik võivad selle pealt oma järeldusi teha,» sõnas juhendaja, kes ei osanud eile õhtul öelda, kas ta jätkab peatreeneri toolil, kus ta 2012. aastast alates on istunud, või mitte.