Nimelt oli mängu sakslasest peakohtunik see, kes Harry Kane’i vastu tehtud vea eest avapoolajal penalti andis. Esimese hooga õigusemõistja tegelikult viga ei näinud, määrates väravalöögi, kuid pärast videoabilistelt (VAR) nõu kuulda võtmist läks ta monitori juurde ja muutis otsuse ringi.

Juba mängu ajal tekitas otsus – kordusest on näha, et Kane saab löögi ära teha ja tema enda löögiliigutuse jätk on see, mistõttu tema ja üritust blokeerima tulnud Denzel Dumfriesi jalad kokku põrkuvad – palju poleemikat, seda ka inglaste endi seas.

Palju poleemikat tekitanud olukord, kust inglased siiski penalti said. Foto: RONALD WITTEK/EPA/Scanpix

Endine kaitsja, 38 korral Inglismaad esindanud Jamie Carragher säutsus kohe pärast viga ühismeedias: «See pole ealeski penalti.»

Hiljem The Telegraphile antus kommentaaris selgitas ta: «See polnud ealeski penalti. Ma ei suuda usukuda, et VAR palus kohtunikul seda vaatama minna ega seda, et see päriselt anti. Kui Inglismaa võidab selle asja, siis neil oli lihtsalt õnne.»

Endine kaitsja, 22 korral Inglismaad esindanud Lee Dixon otseülekandes: «Mind hämmastaks, kui siit midagi antaks.»

Endine kaitsja, 85 korral Inglismaad esindanud Gary Neville vaheaja stuudioanalüüsis: «Kaitsjana leian, et see on täielik häbiplekk. Sellise «vea» eest penalti anda häbiväärne otsus, aga teha seda veel nõnda tähtsas kohtumises... Kaitsja läheb loomuliku liigutusega lihtsalt lööki blokeerima, see pole ealeski penalti. Ka enamik Inglismaa mängijaid ei nõudnud sealt olukorrast midagi.»

Endine Premier League’i kohtunik Keith Hackett: «Mõistagi võtame me penalti vastu, kuid kohtuniku esialgne otsus oli õige: kumbki mängija ei teinud palli peale minnes viga. VAR lihtsalt sekkus taas oma tavapärasel viisil – ebakorrektselt – sundides peakohtunikku ekraani juurde minema, kordust vaatama, ja penaltit määrama.»

ITV stuudios viibinud ameeriklannast FIFA-kategooria kohtunik Christina Unkel: «Olen jahmunud. Üks asi, mis on tõesti oluline, on see, kas Dumfries tabab tõesti korkidega Kane’i. Tabab, kuid Kane on see, kes saab löögi korrektselt sooritatud ja kes jätkuliigutusena kontakti põhjustab. Olen äärmiselt üllatunud, et see saadeti ülevaatamisele, sest tegemist pole selge kohtunikuveaga [nagu VARi reeglid sätestavad] ning soovituste kohaselt ei tohiks see penalti olla.»

Inglismaa alistas eilses EMi poolfinaalis Hollandi 2:1 ja kohtub pühapäevases finaalis Hispaaniaga.