Kõik eelmised, keda on Messiga võrreldud, on selle võrdluse kaotanud...

Kiidusõnu hispaanlase kohta jätkub paljudel

Pärast poolfinaali iluväravat laulavad Yamalile hosiannat paljud, kuid Hispaanias jäi tema talent vutisõpradele silma juba eelmisel hooajal.

«Nägin Messit omal ajal Barcelona noorteklassides, kus ta lihtsalt ei lõpetanud väravate löömist. Yamal näeb välja samasugune – ta pakub Barcelonale palju rõõmu,» kiitis Mallorca peatreener Javier Aguirre hispaanlast.

FC Barcelona peatreener, Messi omaaegne meeskonnakaaslane Xavi Hernandez ei hakanud kahte mängijat aga omavahel võrdlema. «Ma saan nendest võrdlustest aru, kuid see ei tee Lamine'ile head. Kõik, keda on Messiga võrreldud, on selle võrdluse kaotanud,» nentis juhendaja.

Kuid jätkas: «Aga Lamine on vasakujalgne, lõikab keskele ning omab Messile sarnast pilku. Tal pole piire ja meie käsutuses on midagi erilist. Soovin ka rõhutada, kuidas Lamine võitleb: ta töötab intensiivselt, jookseb palju ega väsi. Lisaks söödab ja kaitseb ta väga hästi. Kuid kui me räägime maailma parimast mängijast, siis on parem neid kahte mitte võrrelda.»

Yamali omaaegne treener La Masia akadeemias Oscar Lopez rõhutas veel, et noor pallivõlur on jätkuvalt valmis ka enda kallal edasi töötama. «Ta küsib alati asjade kohta. Lamine'il on head tingimused arenemiseks, aga kõike tuleb teha rahulikult ja kiirustamata,» sõnas ta.

Ka Messi ise on Yamali kohta sõna võtnud, seda eelmise aasta oktoobris, kui ta valiti kaheksandat korda maailma parimaks jalgpalluriks. «Lamine on väga noor, kuid juba Barcelona tiimi oluline liige. Ta mängib tulevikus nende jaoks suurt rolli ja võitleb [maailma parima mängija] auhinna pärast,» ütles ta.

Pühapäeval võitleb Yamal aga koos teiste hispaanlastega Inglismaa koondise vastu, et selgitada, kumb neist kroonitakse Vana Maailma tšempioniks.