Poom ja Hein: jalgpalli arendatakse pisidetailideni, väravavahtide töö muutub üha keerulisemaks

Kas jalgpall naaseb lõpuks koju?

Vuti sünnimaa Inglismaa fännid loodavad 1966. aasta MMist saati, et jalgpall lõpuks jälle ometi koju naaseks. Briti ja Hispaania meedia hinnangul võibki see pühapäeval juhtuda.

Hispaania on sel EMil esinenud küll väga sümpaatselt ja paljud peavad seda meeskonda parimaks, kuid inglased on kõigis kolmes play-off-mängus suutnud kaotusseisust võita ja see on kõva argument. Alustame Briti meedia sõnumitest.

«Inglismaast on saanud dramaatiliste comeback’ide ja kaotuste äärelt välja tiritud võitude sümbol,» kirjutas The Athletic.

Daily Mail: «Inglismaast on lõpuks saanud niisugune meeskond, keda oleme tahtnud näha hetkest, mil nad juuni esimesel nädalal astusid Saksamaa pinnale.»

The Telegraph: «Poolfinaal tugevdas tunnet, et jalgpall naaseb koju.»

The Guardian: «EMi käigus kaheldi Inglismaa jalgpallurites, neilt ei oodatud enam midagi ja nad said sõimatagi. Kuid Gareth Soutgate ja tema meeskond mängivad pärast veel üht dramaatilist võitu nüüd pühapäeval finaalis.»

Hispaania ajakirjanikud loodavad mõistagi omade võitu, aga ei näe seda enesestmõistetavana.

Marca: «See pole meeskond, kes mängib kõigist paremini. Inglismaa on turniiri käigus saanud teenitud kriitikat rohkem kui keegi teine. Aga Inglismaa on teist EMi järjest finaalis. Ühel päeval Bellinghami käärlöök, teisel penaltid, kolmandal veel üks tagasitulek. Hispaaniat on rohkem kui hoiatatud selle eest, mis teda ees ootab.»

AS: «Inglismaa ja Hispaania vastasseisu ajalugu on Inglismaa poolel. Need meeskonnad on kohtunud 27 korral, nelja viigi kõrval on Inglismaal 13 ja Hispaanial 10 võitu. Hispaania püüab oma neljandat, Inglismaa esimest EM-tiitlit. Võitja selgub pühapäeval Berliinis.»