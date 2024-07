OTSEBLOGI Hispaania või Inglismaa - kumb kroonitakse Euroopa meistriks?

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Hispaania koondise resultatiivseim mängija sel turniiril on Dani Olmo , keL ette näidata kolm väravat. Samas on hispaanlastel ette näidata kokku üheksa erinevat väravalööjat Fabian Ruiz (2), Dani Carvajal (1), Mikel Merino (1), Alvaro Morata (1), Rodri (1), Ferran Torres (1), Nico Williams (1) ja mõistagi verinoor Lamine Yamal (1).

Inglaste leeris on samamoodi kolm tabamust ette näidata Harry Kane' il, veel on valges särgis skoori teinud Jude Bellingham (2), Bukayo Saka (1) ja Ollie Watkins (1).

Mida ütlevad asjaosalised enne mängu?

Inglaste poolfinaali sangar, Hollandi vastu vahetusest sekkunud ja võiduvärava löönud Ollie Watkins: «Hispaanial on olnud EMil juba praegu väga keerulisi kohtumisi ning nad on ilmselt olnud senise turniiri kõige parem võistkond. Neil on väga noored, dünaamilised, enesekindlad ja sirgejoonelised ääremängijad. Ka [nende keskväljamootor] Rodri on täiesti erakordne mängija. Aga meie suudame väravaid lüüa igast positsioonist ja meilgi on maailmaklassi mängijaid. Tegemist saab olema väga põneva finaaliga ja ma ei jõua ära oodata, et sellest ka ise osa saada.»