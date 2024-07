VIDEO Hispaania koondislased õnnitlesid noort sangarit Yamali sünnipäeva puhul

Sotsiaalmeedias on ilmunud video, kus Yamalile tuuakse Hispaania koondislaste aplausi saatel välja sünnipäevatort.

Yamalist on saanud EM-turniiri läbi aegade noorim mängumees ja väravakütt. Hispaanlane on 2024. aasta EMil osalenud kuues matšis. Tema arvel on üks värav ja kolm resultatiivset söötu.