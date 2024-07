Kummaline otsus EMil: reegleid muudeti vahetult enne finaali

Kui varem otsustas viigi korral suurima väravaküti resultatiivsete söötude arv, siis nüüd on Euroopa jalgpalliliit (UEFA) reegleid muutnud. Nüüdsest on määrav vaid löödud väravate arv.

Väravasööte on kuuest mehest hetkeseisuga kõige rohkem Dani Olmol. Olmo sõnas pressikonverentsil, et talle on individuaalsest tiitlist olulisem Hispaania koondise võit. Tema sõnul reeglimuudatus teda ei muserda.