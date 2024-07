Rahulolematus on suur: Prantsusmaa jalgpallikoondise peatreeneri jalgealune muutub tuliseks

Allika sõnul soovib 51 protsenti küsitlusele vastanutest, et Deschamaps peatreeneri positsioonilt lahkuks. Lisaks selgus uuringust, et 58 protsenti prantslastest on pettunud meeskonna esituses EMil ja 42 protsenti Prantsusmaa fännidest on mures rahvusmeeskonna tuleviku pärast.