Inimeste juht tüüris Hispaania jalgpallieufooriasse

Kuigi 61-aastane de la Fuente on La Roja – nõnda Hispaania koondist kutsutakse – treeneritoolil istunud kõigest poolteist aastat, on ta tänu pikale noortekoondistes veedetud perioodile ennast selleks tööks justkui kümme aastat ette valmistanud.

Nõnda on tal olnud võimalik enda käe alt läbi käinud mängijaid harjutada just ENDA stiiliga, mille tulemusena on Hispaania koondis visanud aknast välja selle sajandi alguses viljeletud tiki-taka, mis esialgu neile küll meeletult edu tõi – 2008. ja 2012. aasta EM- ning 2010. aasta MM-tiitel – kuid järgnevatel turniiridel hoopiski saatuslikuks sai.

Hispaania koondis käesoleva sajandi suurturniiridel 2000. aasta EM: veerandfinaal 2002. aasta MM: veerandfinaal 2004. aasta EM: alagrupp 2006. aasta MM: kaheksandikfinaal 2008. aasta EM: 1. koht 2010. aasta MM: 1. koht 2012. aasta EM: 1. koht 2014. aasta MM: alagrupp 2016. aasta EM: kaheksandikfinaal 2018. aasta MM: kaheksandikfinaal 2020. aasta EM: poolfinaal 2022. aasta MM: kaheksandikfinaal 2024. aasta EM: 1. koht

Ent mängijate seljaajusse juurutatud taktikaline pool – de la Fuente põhiliseks käsikirjaks on kõrge ja intensiivse pressing, äärte kasutamine ning sirgjoonelised söödud – on ainult üks osa võiduvõrrandist. Teine osa on selle inimlik pool.

«Ta on ehitanud koondises ühise perekonna, mis ongi meid siia punkti toonud,» sõnas just de la Fuente käe all A-koondisesse murdnud 34-aastane Joselu EMi ajal väljaandele The Athletic. Ja lisas: «Tema poolt kokku aetud inimeste punt on see, mis siin rolli mängib.»