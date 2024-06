Mida asjaosalised enne mängu ütlevad?

Austria koondise peatreener Ralf Rangnick : «Peame olema ühtsed, peame hästi liikuma vasturünnakutele, peame suutma oma võimalused ära kasutama ja vajalikul hetkel skoorima. Vastupidiselt oma platsipoolel ei tohi me vastastele palju väravavõimalusi anda, peame tiimina tervikuna tegema väga head kaitsetööd. Kylian Mbappe on koos Erling Haalandiga praegu ilmselt maailma parimad ründajad. Aga ta on ainult üks 11 mängijast.»

Prantsusmaa koondise peatreener Didier Deschamps: «Austria meeskond on alahinnatud, nad on viimastel aastatel tublisti arenenud ja väga talendikas. Mängisime nendega Rahvuste liigas ja ka sel EMil saame näha nende kvaliteeti. Peame väljakule minema õige suhtumisega, mitte mõtlema, et kuivõrd oleme Prantsusmaa koondis, on mäng juba enne selle algust võidetud.»