Ninaluu murdnud Mbappé viidi haiglasse

Hiljem viidi ta edasi haiglasse, kus tal tuvastati ninaluu murd. Kui algselt levis kuuldus, et ta vajas kiiret operatsiooni, siis Prantsusmaa meedia andmeil polnud see hetkel vajalik. Kohe pärast mängu visati õhku võimalus, et Mbappé EM võibki olla läbi, kuid Prantsusmaa alaliit kinnitas, et esimesed tervisekontrollid olid optimistlikud.

«Tal ei lähe hästi. Ta on koos meditsiinitöötajatega ja mul oli enne siia tulekut vaja anda palju intervjuusid, nii et ma ei saa teile midagi muud öelda. Aga tema nina sai kõvasti pihta, see on kindel. Peame seda kontrollima, kuid see tundub üsna keeruline olukord, mis on täna õhtul meie jaoks väga kahetsusväärne,» ütles Prantsusmaa koondise peatreener Didier Deschamps pressikonverentsil.