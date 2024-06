Abi palunud Mbappé sai vastuseid üle kogu maailma

«Vigastada saanud piirkonnas on väga tõsine paistetus, mistõttu ei pruugi õhuvool olla endine. Katkise ninaga on kindlasti keerulisem hingata ja kui mõelda maksimaalse sportliku pingutuse peale, mida jalgpall nõuab, mõjutab see kindlasti ka esitust,» sõnas tohter.