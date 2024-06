Hollandi ründaja püüdis EMil pilke huvitava aksesuaariga

Ei ole olemas peapaela, mis juukseid paigal hoiaks. Mängijal endal on juuksed väga kitsas patsis ning seetõttu küsiti staarründajalt peapaela kandmise põhjust.

«See hoiab higi eemal ja mu tüdruksõber arvab, et see näeb hea välja, mis on minu jaoks oluline,» ütles Depay väljaandele Bild.