EELVAADE Kas Šotimaal õnnestub Ungari tühjade pihkudega jätta ja ajalugu kirjutada?

Ungari rünnakute A ja O on Dominik Szoboszlai, kes võib väravaid lüüa nii avatud mängust kui ka standardolukordadest. Ungarlaste suurim talent pole veel enda väravaarvet suutnud EMidel avada, aga koondisekarjääris on tal kirjas 12 tabamust. Seda kõike 44 kohtumisega. Samuti on väga ohtlik Barnabas Varga, kelle teravused võivad lõppeda väravatega. Seda on ta juba EMil ka tõestanud, kuna just tema arvele on ungarlaste ainus tabamus Saksamaa EMil.