OTSEBLOGI Kas Horvaatial õnnestub tiitlikaitsja Itaalia vastu august välja rabeleda?

Itaalia on sarnaselt Horvaatiale olnud sel turniiril hädas väravani jõudmisega. Endiselt pole ükski nende ründaja veel sihile jõudnud, kuna tabamus on kirjas nii Nicolo Barellal kui ka Alessandro Bastoni . Samas on endiselt kõige tõenäolisem skoorija Itaalia ridades 25-aastane Gianluca Scamacca , kel õnnestunud korra varem koondisekarjääris skoorida.

Mida asjaosalised ise enne mängu ütlevad?

Millist minekut ja mängupilti on EMil seni näidatud?

Horvaatia pole sel EMil veel võidurõõmu tundnud. Avamäng lõppes häbiväärse 0:3 kaotusega Hispaania vastu, millele järgnes 2:2 viik Albaaniaga. Võib öelda, et Horvaatia on mänginud edukalt sel EMil ainult ühe poolaja. Kui neil asjad sujusid, siis suudeti osava söödumänguga vastaste karistusalas endale ridamisi võimalusi tekitada. See ongi mängupilt, mida ootaks peatreener Dalic. Samas on kohati jäänud nende mäng liiga Luka Modrici keskseks ja vanameistrilt oodatakse liiga palju. Kiire ja mõtestatud söödumäng on mängupilt, mida nad sooviksid viljeleda ja see on neile viimastel aastatel ka rahvusvaheliselt edu toonud.