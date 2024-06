Hispaania koondise treener vastas Yamali mängimise seaduslikkuse kohta EMil

«Me räägime temaga iga päev. Ta näitab üles küpsust, mis ei vasta tema vanusele. Samas on temast saamas nii jalgpallur kui ka inimene. Meil ​​kõigil on selles protsessis vastutus. Meie peame tegema oma tööd ja tema peab mängima,» rääkis peatreener.

«Saksamaa seadus, mis keelab alaealistel töötada pärast kella 23.00? Ma pole Saksa seadustega kursis. Me ei arvanud, et võib-olla tuleb Lamine pärast kella 23.00 väljakult eemaldada,» tsiteerib Marca de la Fuente sõnu.

Varasemalt on räägitud, et Hispaania koondist võidakse trahvida 16-aastase Yamali tööjõu kasutamise eest pärast kella 23.00, mis on Saksamaal seadusega keelatud.