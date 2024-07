OTSEBLOGI Türgil on kaks olulist puudujat. Austria limpsab nende nõrkuste peale keelt

Kes on selle mängu soosik?

Samas tuleb austerlastel raske õhtu, sest Türgi pole EMil mänginud kehvalt. Nad võivad rünnakul olla suurepärased, aga senine EM on näidanud, et türklaste kaitse pole midagi märkimisväärset. Austria on aga hea olnud mõlemal väljaku poolel.

Pealegi on meil üsna äsjane kogemus, kumb on parem koondis, kui märtsis võitis Austria Türgit tervelt 6:1.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Vähemalt on tagasi teine keskkaitsja Abdulkerim Bardakci, kes jäi alagrupiturniiri viimasest voorust eemale kollaste tõttu. Samuti peaks mänguvalmis olema väravavaht Mert Günok, keda on seganud põlvetrauma.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Austria koondises on väravad jaotunud väga ühtlaselt. Tervelt viiel mehel on kirjas üks tabamus, aga eeskätt tahaks esile tõsta ründavat poolkaitsjat Marcel Sabitzeri. Ta on EMil olnud väga hea ning Austria mäng käib suuresti tema kaudu, seega on ta palju palliga ja väravale on Sabitzer alati ohtlik!