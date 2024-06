EELVAADE EMi esimene tõeline maasikas: Hispaania vs. Itaalia

Hispaania koondises on põhimõtteliselt seis, et võta üks ja viska teist - kõik võivad lüüa. Viimastes kontrollmängudes löödi kokku kümme väravat, jala sai valgeks kokku kuus meest. Kokku nelja tabamusega säras Mikel Oyarzabal, märtsis Brasiilia vastu skoorisid aga Rodri ja Dani Olmo. EMi avamängus jõudsid skoorilehele omakorda ründaja Alvaro Morata, poolkaitsja Fabian ja paremkaitsja Dani Carvajal.

Mida asjaosalised ise enne mängu ütlevad?

Hispaania peatreener Luis de la Fuente : «Võit Horvaatia vastu oli meeskondlik etteaste, kus mängijad ammutasid inspiratsiooni teineteise võitluslikest geenidest, mis kõikide veenides voolab. Nii noored täkud kui ka vanad kalad, kes on karjääri jooksul võitnud jalgpallis peaaegu kõik, olid ülimalt näljased ja keskendunud. Soovin nende suhtumist ja selle võistkonna ambitsiooni rõhutada, sest tegemist on tõesti erakordse pundiga.»

Itaalia peatreener Luciano Spalletti: «Ma ei nõustu inimestega, kes ütlevad, et ainus, mis jalgpallis loeb, on tulemus. Loeb ka see, et mängiksid hästi. Sul tuleb mängida lihtsalt hästi, sest vastasel juhul karistavad kõrgetasemelised meeskonnad sind kohe ära. Kohtumine Hispaaniaga saab olema totaalselt erinev ja teistsugune sellest, mida nägime Albaania vastu.»