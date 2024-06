FOTO Vaata, milline näeb välja Mbappé lapitud nina

Tõsi, prantslane ei treeninud koos ülejäänud võistkonnaga, vaid valas higi individuaalselt. Ühtlasi ei kandnud ta kaitsvat maski, mille kohta on ka juba fännidelt pärinud, vaid ajas veel läbi pelgalt sidemes ninaga.

🇫🇷 Kylian Mbappé était de retour lors de l'entraînement des Bleus ce mercredi. S'il a d'abord couru à l'écart du groupe, avec un pansement au milieu du visage, l'attaquant est apparu décontracté. https://t.co/YYLtLxWxWF — RMC Sport (@RMCsport) June 19, 2024

Meenutagem, et Mbappé vigastas nägu Prantsusmaa-Austria kohtumise lõpuminutitel, kui põrkas õhuduellis kokku kaitsja Kevin Danso õlaga. Vahetult pärast kohtumist spekuleeriti, et välja vahetatud ja haiglasse toimetatud prantslane vajab kiiremas korras ka operatsiooni, kuid need sahinad osutusid valeks.

Teisipäeval sõnas koondise peatreener Didier Deschamps siiski, et mingit sorti operatsioon on prantslast ees ootamas, kuid kas see toimub EMi ajal või hoopis pärast finaalturniiri, jäi esialgu segaseks.

Samuti pole veel teada, kas Mbappé on reedeseks kohtumiseks Hollandiga mängukõlbulik, kuivõrd Deschamps puikles nendest küsimustest lihtsalt kõrvale. Mbappé ise kirjutas ühismeediasse aga kavalalt: «Kui sa ei riski, siis sa ka ei võida.»

Kas see oli aga viide Hollandi kohtumisele või kogu edasisele turniirile, on jätkuvalt lahtine. Esialgne «prognoos» Prantsusmaa meedias oli, et ründaja naaseb uuesti väljakule sõelmängudeks ja seda kaitsva maski abiga, mis võib aga tema hoogu ja mänguvormi pärssida.