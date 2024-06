Ungari kapten jooksis viga saanud kamraadi nimel ise kanderaamile järele

Mis täpselt juhtus? Ungarlased tsenderdasid karistuslöögi Šotimaa karistusalasse, kus viimaste väravavaht Angus Gunn üritas palli rusikatega minema lüüa. Tekkinud virvarris langes mehi nagu loogu, nende hulgas Varga, kes põrkas samuti kokku kollkipriga.

Pärast seda kokkupõrget langes edurivimees murule ning kamraadid hakkasid koheselt platsi kõrval viibinud arstide suunas karjuma, et nood väljakule tormaksid. Varga ümbritseti sealjuures ka linaga, mis fänne veelgi murelikumaks tegi.

Pärast mõningast askeldamist kamandati väljakule ka kanderaamiga meedikud, kes miskipärast asusid Varga suunas liikuma jalutussammul. See ärritas ungarlasi, eesotsas kapten Dominik Szoboszlaiga, kes omakorda lonkinud abilistele karjudes vastu jooksid, neilt kanderaami haarasid, ja selle joostes ise Vargani toimetasid.

Pärast kohtumist selgitas Liverpooli mees, et kuigi protokoll on meditsiinis ääretult oluline, on teatud olukordades kiirus veelgi olulisem. «Kogu meie koondis lihtsalt jooksis neile vastu ja haarasin ise selle kanderaami, sest ma tõesti ei leia, et sellistes olukordades tuleks protokolli järgida,» põrutas Szoboszlai, kel polnud vahetult pärast väljakult ära kõndimist Varga kohta värsket informatsiooni.

«Loodan, et temaga on kõik hästi. Kui ta staadionilt ära viidi, siis öeldi meile, et ta seisund on stabiilne,» jätkas poolkaitsja ning lisas, et võidust hoolimata kavatseb kogu koondis esimesel võimalusel just Vargat vaatama minna.

«Kas tema tuuakse hotelli või meie läheme sinna, kuhu ta viidi. See pole oluline, oluline on koos olla,» sõnas kapten, kes kandis meediatsoonis sümboolselt just Varga särki.

Praeguseks on teada, et Varga vigastas kokkupõrkes väravavahiga nägu ning tal tuleb katkise põseluu tõttu minna ka operatsioonile. Tema elu siiski ohus pole.