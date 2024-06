Samas on Gruusia kasuks mängimas fakt, et viimasest 11 kohtumisest on nad kümnes suutnud lüüa värava. Lisaks võiks esimesena värava löömine neile kasuks tulla, sest nad on viimasel 18 korral suutnud sellisel juhul kaotust vältida (16 võitu ja kaks viiki).

Statistikanopped

Tegemist on Gruusia ja Portugali teise vastasseisuga, esimese 2008. aasta mais võitis Portugal 2:0. Portugal on seni võitnud kõik EMi alagrupimängud 2000. aastal, seekord on nad sellest ühe võidu kaugusel.

Gruusia väravale on sel EMil tehtud 49 pealelööki, millest 20 olid suunatud raamidesse. See on selle EMi suurim näitaja. Väravavaht Giorgi Mamardashvili tegi aga head tööd, sest tema selja taha on läinud neli palli ja ta on teinud 16 tõrjet ehk rohkem kui ükski teine väravavaht sel turniiril.

Portugal pole viimase 28 matši jooksul teinud ühtegi viiki. Alates 2022. aasta juunist on saadud 22 võitu ja kuus kaotust.

Cristiano Ronaldo on nüüd olnud EMil seotud olnud 22 väravaga, ta on löönud 14 ja andnud kaheksa väravasöötu. Lisaks võib temast selle mänguga saada esimene Euroopa mängija, kes on EMide ja MMide peale kokku käinud väljakul 50 kohtumises.