OTSEBLOGI Ehmatuse üle elanud Hispaania lõi Gruusiale kolmanda värava

Enne kohtumist:

Kes on selle mängu soosik?

Hispaania. Ausalt öeldes oli alagrupiturniiril ainult üks võistkond, kes jättis tõeliselt veenva mulje. Austria oli küll väga tubli, aga omade puudustega. Saksamaa oli hädas Šveitsiga, Prantsusmaa võimaluste lõpetamisega. Hispaania võitis aga kõik kolm kohtumist ja näitas selle juures väga ilusat vutti.

Ent Gruusia tõestas võiduga Portugali üle, et neid ei saa ühestki otsast alahinnata. Tiimis on nii sisu nii vaimses kui ka jalgpallilises mõttes ja väravavaht Giorgi Mamardašvili on peaaegu olnud nagu betoonsein, mille murdmiseks on olnud vaja midagi imelist.

Hispaania soosikuseisust kinnitab ka valiksari, kus nad alistasid Gruusia kodus 3:1 ja võõrsil suisa 7:1.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Gruusia ei saa kasutada poolkaitsjat Anzor Mekvabišvilit, kel on kahe kollase kaardi tõttu mängukeeld.

Hispaanial pole keskkaitsjat Nacho Fernandezt, keda segab lihasvigastus. Küll on nende jaoks positiivne see, et lõhkuv poolkaitsja Rodri naaseb mängukeelust ja paremkaitsja Jesus Navas on paranenud traumast.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Ainult üks mees on sel EMil löönud rohkem kui kaks väravat: Gruusia ründaja Georges Mikautadze on kolme tabamuse peal. Lisaks on kindlasti ohtlik Willy Sagnoli hoolealuste suurim juveel, ääreründja Hvitšha Kvaratshelia, kes skooris Portugali vastu.