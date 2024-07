Enne kohtumist:

Kes on selle mängu soosik?

Võõrustajat ootab nende senise EMi raskeim mäng, kuivõrd suurepärast jalgpalli näidanud Hispaania on tõusnud turniiri soosikuks number üks.

Mõistagi ei tähenda see, nagu poleks Saksamaal võiduvõimalust. On küll, aga senist EMi arvestades on soosikukoorem Hispaania õlul. Võõrustajate puhul oleneb paljuski sellest, kuidas nad suudavad oma võimalusi realiseerida, kuna näiteks Kai Havertz on selles mõttes negatiivselt silma paistnud.

Kas koondised on selleks mänguks täisjõus?

Hispaanial on kõik mehed rivis. Vigastusest on taastunud keskkaitsja Nacho Fernandez, kes võib ehk endale saada Robin Le Normandi koha algrivistuses.

Ka Saksamaal pole probleeme. Nad saavad tagasi põhikeskkaitsja Jonathan Tah', kes jäi kaheksandikfinaalist Taani vastu eemale mängukeelu tõttu. Väga suure tõenäosusega on Tah algkoosseisus ja Nico Schlotterbeck taandub pingile.

Kes on selles kohtumises kõige tõenäolisemad väravalööjad?

Saksamaa ridades ei saa üle ega ümber kolmest mehest: Jamal Musialast, Havertzist ja Niclas Füllkrugist. Kui neist esimene on sel EMil löönud kolm väravat, siis teised kaks. Lisaks tasub märkida, et kui Musiala ja Havertz on kindlad põhimehed, siis Füllkrug sekkub suure tõenäosusega vahetusest.