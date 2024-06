Vaata, mis on EMil Itaalia jalgpalluritele rangelt keelatud

La Gazzetta dello Sport vahendab, et Spalletti on kehtestanud meeskonnale ranged reeglid. Mängijatel on keelatud sotsiaalmeedia kasutamine ja muusika kuulamine. Tänapäeval on tavaline vaatepilt, et bussist väljuval mängijal on kõrvaklapid peas ja mobiiltelefon käes, kuid Spalletti seda ei luba.