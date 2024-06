EELVAADE EMi esimene veerandfinalist selgub igipõlises Šveitsi ja Itaalia vastasseisus

Mida asjaosalised ise enne mängu ütlevad?

Šveitsi peatreener Murat Yakin: «Itaalial on mõned suurepärased mängijad, seega on see mäng suur väljakutse. Oleme keskendunud iseendale, kuid peame veenduma, et oleme valmis Itaalia tugevateks ja nõrkadeks külgedeks. Neid teeb ohtlikuks see, et nad suudavad mängida mitmel erineval moel. Kuid nad on kindlasti ka meie peale mõelnud. Oleme heas vormis, loodame selle mängu võita.