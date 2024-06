OTSEBLOGI Poola astub ühe soosiku Hollandi vastu talisman Lewandowskita

Kes on kõige tõenäolisemad väravalööjad selles kohtumises?

Mida asjaosalised enne mängu ütlevad?

Poola koondise peatreener Michal Probierz : «Teame, kui tugev Hollandi koondis on. Austame neid, kuid ei karda. Kui läheme väljakule ainult kannatama, siis see ei tööta. Meil on oma plaan ja loodan, et suudame selle täide viia.

Hollandi koondise peatreener Ronald Koeman: «Iga vastane on keeruline. Võib-olla pole Poola sama kvaliteediga nagu meie järgmine vastane Prantsusmaa, aga nad on hästi organiseeritud, füüsiliselt tugevad ja kaitsevad hästi, neil on keskväljal andekad mängijad. Me ei saa loota, et võit tuleb lihtsalt.»