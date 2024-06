EELVAADE Lõpuks ometi EM-tiitlit saada tahtev Inglismaa alustab Serbia vastu

Mida asjaosalised enne mängu ütlevad?

Inglismaa koondise peatreener Gareth Southgate: «Olen põnevil väljakutse ees saavutada midagi, mida ükski Inglismaa koondis pole varem suutnud. Me pole kunagi tulnud Euroopa meistriks. Me pole kunagi võitnud ega jõudnud finaali väljaspool kodumaad toimunud suurturniiril. Paljud inimesed arvavad, et seekord on see meile lihtne. Ent asjaolu, et me seda varem kunagi pole suutnud, tõestab, kui raske see on. Peame võitmiseks esinema perfektselt.»